Al-Sharq Investment Projects: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Al-Sharq Investment Projects hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,01 JOD gegenüber 0,030 JOD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,7 Millionen JOD gegenüber 2,0 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at