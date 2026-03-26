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26.03.2026 06:31:28
Al Soor Fuel Marketing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Al Soor Fuel Marketing hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,4 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 40,3 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 KWD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Al Soor Fuel Marketing im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,57 Millionen KWD. Im Vorjahr waren 153,22 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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