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16.10.2026 06:31:29
Al-Tahdith for Real Estate Investments mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Al-Tahdith for Real Estate Investments hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,01 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Al-Tahdith for Real Estate Investments mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 14,29 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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