|
23.01.2026 06:31:28
Al-Tahdith for Real Estate Investments: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Al-Tahdith for Real Estate Investments veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum.
In Sachen EPS wurden 0,010 JOD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Al-Tahdith for Real Estate Investments -0,010 JOD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,14 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0,17 Millionen JOD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.