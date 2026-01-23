23.01.2026 06:31:28

Al-Tahdith for Real Estate Investments: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Al-Tahdith for Real Estate Investments veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 0,010 JOD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Al-Tahdith for Real Estate Investments -0,010 JOD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,14 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0,17 Millionen JOD ausgewiesen.

