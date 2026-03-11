11.03.2026 06:31:29

Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,49 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 SAR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 197,6 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 6,81 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,11 SAR beziffert. Im Vorjahr hatten 2,07 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 780,02 Millionen SAR, während im Vorjahr 706,51 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

