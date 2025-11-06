|
Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,420 SAR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered 202,8 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
