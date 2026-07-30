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30.07.2026 06:31:29
Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,540 SAR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered im vergangenen Quartal 240,5 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Taiseer Group TALCO Industrial Company Registered 191,9 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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