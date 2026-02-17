Al-Tajamouat for Catering Housing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Al-Tajamouat for Catering Housing hat am 15.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 1,0 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,9 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,020 JOD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Al-Tajamouat for Catering Housing ein Gewinn pro Aktie von 0,030 JOD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Al-Tajamouat for Catering Housing 3,58 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,41 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

