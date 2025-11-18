|
Al-Takaful Palestinian Insurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Al-Takaful Palestinian Insurance hat am 16.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al-Takaful Palestinian Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,8 Millionen USD im Vergleich zu 14,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
