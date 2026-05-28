Al-Takaful Palestinian Insurance präsentierte Quartalsergebnisse

Al-Takaful Palestinian Insurance hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Al-Takaful Palestinian Insurance 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 14,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at