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28.05.2026 06:31:29
Al-Takaful Palestinian Insurance präsentierte Quartalsergebnisse
Al-Takaful Palestinian Insurance hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Al-Takaful Palestinian Insurance 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 14,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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