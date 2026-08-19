Al-Takaful Palestinian Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Al-Takaful Palestinian Insurance lud am 16.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Al-Takaful Palestinian Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at