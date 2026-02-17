Al-Takaful Palestinian Insurance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Al-Takaful Palestinian Insurance äußerte sich am 15.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,160 USD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,160 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 58,74 Millionen USD – ein Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Al-Takaful Palestinian Insurance 56,36 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at