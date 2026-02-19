19.02.2026 06:31:28

Al Waha Capital PJSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Al Waha Capital PJSC präsentierte in der am 16.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,36 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Al Waha Capital PJSC 0,050 AED je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 334,12 Prozent auf 561,8 Millionen AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,4 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,540 AED beziffert. Im Vorjahr hatte Al Waha Capital PJSC 0,210 AED je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 1,19 Milliarden AED im Vorjahr.

