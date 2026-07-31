Al Waha Capital PJSC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Al Waha Capital PJSC gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,15 AED gegenüber 0,070 AED je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 207,8 Millionen AED – das entspricht einem Abschlag von 56,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 474,2 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at