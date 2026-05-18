Al Wathba National Insurance Company PJSC Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Al Wathba National Insurance Company PJSC Bearer veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,08 AED vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,080 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 282,1 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 191,0 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at