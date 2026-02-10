Al Yamamah Steel Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Al Yamamah Steel Industries hat am 08.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,74 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,84 Prozent auf 498,2 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 484,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at