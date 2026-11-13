AlAbraaj Restaurants Group Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AlAbraaj Restaurants Group Registered hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,8 Millionen BHD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AlAbraaj Restaurants Group Registered einen Umsatz von 3,6 Millionen BHD eingefahren.

Redaktion finanzen.at