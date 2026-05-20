AlAbraaj Restaurants Group Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AlAbraaj Restaurants Group Registered gab am 17.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat AlAbraaj Restaurants Group Registered im vergangenen Quartal 3,5 Millionen BHD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AlAbraaj Restaurants Group Registered 3,6 Millionen BHD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at