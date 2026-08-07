AlAbraaj Restaurants Group Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AlAbraaj Restaurants Group Registered hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat AlAbraaj Restaurants Group Registered 3,9 Millionen BHD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,1 Millionen BHD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at