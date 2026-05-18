Alacrity Securities legte Quartalsergebnis vor

Alacrity Securities ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alacrity Securities die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Alacrity Securities ein Ergebnis je Aktie von -1,100 INR vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alacrity Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 845,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Alacrity Securities ein EPS von 2,58 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 5,74 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4,11 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at