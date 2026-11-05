Alacrity Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alacrity Securities lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Alacrity Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 463,2 Millionen INR – eine Minderung von 54,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,03 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at