Alacrity Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alacrity Securities hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 INR gegenüber 2,38 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Alacrity Securities 1,03 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 56,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,38 Milliarden INR umgesetzt worden.

