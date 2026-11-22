Alamar Biosciences Aktie
WKN DE: A429HU / ISIN: US0109111056
|
22.11.2026 23:30:02
Alamar Biosciences: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings webcast call, held on Nov. 3, 2026, Alamar Biosciences (NASDAQ:ALMR) raised its full-year 2026 revenue guidance to between $121 million and $123 million. Consumables demand from biopharmaceutical customers is powering recurring revenue growth. Higher-margin kit sales are steadily improving profitability.
Three key takeaways from management's comments stand out.
Alamar Biosciences secured a selection for the U.K. Biobank Vanguard study, using NULISA, its protein detection platform, to profile 80,000 samples for neurodegenerative markers. Large population cohorts demonstrate that the technology reliably measures scarce protein signals at scale.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alamar Biosciences Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alamar Biosciences Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alamar Biosciences Inc Registered Shs
|26,48
|-7,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.