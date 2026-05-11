Alamar Biosciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alamar Biosciences veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,110 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite standen 26,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at