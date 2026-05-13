Alamar Foods Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alamar Foods Company Registered hat am 10.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 236,9 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alamar Foods Company Registered 211,1 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at