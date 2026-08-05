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05.08.2026 06:31:29
Alamo Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alamo Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 2,55 USD. Im letzten Jahr hatte Alamo Group einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 450,7 Millionen USD gegenüber 419,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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