Alamo Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alamo Group gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,02 Prozent auf 403,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at