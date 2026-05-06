Alamo Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alamo Group hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent auf 417,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 391,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at