Alamo Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alamo Group hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,33 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,03 Prozent auf 373,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 385,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 8,59 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,63 USD je Aktie vermeldet.

Alamo Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,60 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at