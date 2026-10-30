Alamos Gold A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alamos Gold A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,56 CAD. Im letzten Jahr hatte Alamos Gold A einen Gewinn von 0,910 CAD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Alamos Gold A 714,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 636,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at