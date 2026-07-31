Alamos Gold A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alamos Gold A hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,89 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,530 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 822,5 Millionen CAD – ein Plus von 35,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alamos Gold A 606,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at