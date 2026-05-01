Alamos Gold A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alamos Gold A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 818,5 Millionen CAD – ein Plus von 71,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alamos Gold A 477,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at