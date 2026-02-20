20.02.2026 06:31:28

Alamos Gold A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alamos Gold A stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Alamos Gold A 0,290 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 802,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alamos Gold A einen Umsatz von 525,5 Millionen CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Alamos Gold A ein EPS von 0,960 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,97 Prozent auf 2,53 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

