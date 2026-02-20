|
20.02.2026 06:31:28
Alamos Gold A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alamos Gold A stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Alamos Gold A 0,290 CAD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 802,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alamos Gold A einen Umsatz von 525,5 Millionen CAD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Alamos Gold A ein EPS von 0,960 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,97 Prozent auf 2,53 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.