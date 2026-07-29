Alamos Gol a Aktie

Alamos Gol a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14WBB / ISIN: CA0115321089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 23:37:23

Alamos Gold Q2 Profit, Revenue Rise; Cuts FY26 Production Outlook

(RTTNews) - Alamos Gold Inc. (AGI.TO, AGI) on Wednesday reported higher second-quarter revenue and earnings, driven by stronger realized gold prices. The company lowered its full-year 2026 production outlook following lower expected output at Young-Davidson.

Net earnings for the quarter rose to $270.4 million or $0.64 per share from $159.4 million or $0.38 per share. Adjusted net earnings increased to $247.6 million or $0.59 per share from $144.1 million or $0.34 per share last year.

Second-quarter revenue increased 36% to $594.1 million from $438.2 million a year ago.

Gold production totaled 130,600 ounces, while gold sales were 130,834 ounces at an average realized price of $4,504 per ounce.

For full-year 2026, Alamos lowered its gold production guidance to 510,000-560,000 ounces from 570,000-650,000 ounces previously.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alamos Gold Inc (A)

mehr Nachrichten