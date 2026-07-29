Alamos Gol a Aktie
WKN DE: A14WBB / ISIN: CA0115321089
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29.07.2026 23:37:23
Alamos Gold Q2 Profit, Revenue Rise; Cuts FY26 Production Outlook
(RTTNews) - Alamos Gold Inc. (AGI.TO, AGI) on Wednesday reported higher second-quarter revenue and earnings, driven by stronger realized gold prices. The company lowered its full-year 2026 production outlook following lower expected output at Young-Davidson.
Net earnings for the quarter rose to $270.4 million or $0.64 per share from $159.4 million or $0.38 per share. Adjusted net earnings increased to $247.6 million or $0.59 per share from $144.1 million or $0.34 per share last year.
Second-quarter revenue increased 36% to $594.1 million from $438.2 million a year ago.
Gold production totaled 130,600 ounces, while gold sales were 130,834 ounces at an average realized price of $4,504 per ounce.
For full-year 2026, Alamos lowered its gold production guidance to 510,000-560,000 ounces from 570,000-650,000 ounces previously.
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