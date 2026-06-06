06.06.2026 22:31:24

Alan Riding, Times Correspondent in Latin America and Paris, Dies at 82

He was a cosmopolitan observer and interpreter of societies he knew firsthand, whether writing about war in Nicaragua or the history and cultural salons of France.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
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