Alandsbanken Abp (A) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alandsbanken Abp (A) veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,890 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 65,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 75,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at