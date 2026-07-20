Alandsbanken Abp (A) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alandsbanken Abp (A) gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,900 EUR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,84 Prozent auf 67,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at