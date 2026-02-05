Alandsbanken Abp (A) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alandsbanken Abp (A) hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alandsbanken Abp (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Alandsbanken Abp (A) mit einem Umsatz von insgesamt 70,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,49 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurden 3,55 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alandsbanken Abp (A) 3,41 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Alandsbanken Abp (A) im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 21,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 281,80 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 357,94 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at