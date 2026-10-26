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26.10.2026 06:31:29
Alandsbanken Abp (A) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Alandsbanken Abp (A) hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,850 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,10 Prozent auf 68,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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