Alandsbanken Abp Vorz informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alandsbanken Abp Vorz hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,890 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,18 Prozent auf 65,9 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at