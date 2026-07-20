Alandsbanken Abp Vorz legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alandsbanken Abp Vorz hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,900 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,8 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at