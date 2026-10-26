Alandsbanken Abp Vorz: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alandsbanken Abp Vorz hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alandsbanken Abp Vorz 0,850 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68,6 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at