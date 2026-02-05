Alandsbanken Abp Vorz veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alandsbanken Abp Vorz gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alandsbanken Abp Vorz 0,810 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 70,6 Millionen EUR – eine Minderung von 5,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 74,7 Millionen EUR eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,55 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 281,80 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 21,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Alandsbanken Abp Vorz 357,94 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

