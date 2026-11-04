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04.11.2026 06:31:28
Alankit: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Alankit veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,27 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 933,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 800,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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