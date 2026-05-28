28.05.2026 06:31:29

Alankit legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alankit ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alankit die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alankit 0,160 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Alankit mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 795,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 26,83 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,700 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,730 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,10 Prozent auf 3,43 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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