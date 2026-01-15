|
ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 900 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen OMR. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen OMR in den Büchern gestanden.
