ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered hat am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 3,1 Millionen OMR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen OMR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at