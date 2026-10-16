ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ALANWAR INVESTMENTS SAOG Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen OMR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 587,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem -0,6 Millionen OMR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at