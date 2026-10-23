Alargan International Real Estate präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alargan International Real Estate gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 5,0 Millionen KWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,8 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at