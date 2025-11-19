|
Alargan International Real Estate präsentierte Quartalsergebnisse
Alargan International Real Estate hat am 16.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 KWD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,8 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,1 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
